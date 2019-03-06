Забастовка в тюрьмах после теракта

Во Франции бастуют сотрудники 18 тюрем. Требования участников бессрочной стачки — повышение зарплаты и гарантий безопасности надзирателей. По словам представителей профсоюзов, из-за низких окладов в учреждения ощущается постоянная нехватка кадров. Среди заблокированных забастовщиками тюрем — Флёри-Мерожис, самая большая в Европе.

Впрочем, уже к полудню среды в восьми заведениях протесты прекратились.

Причиной стачки стало нападение на охранников в одной из тюрем на северо-западе страны. Заключённый исламист керамическим ножом ранил двоих надзирателей. Предположительно, оружие принесла его невеста. В результате вмешательства спецназа женщина была убита.

Преступление классифицировали как теракт. По словам заключённого, он хотел отомстить за Шарифа Шеката, напавшего в прошлом году на рождественскую ярмарку в Страсбурге. В своё время оба сидели в одной тюрьме.

Год назад нападение исламиста также стало причиной массовой забастовки надзирателей — на акцию протеста тогда вышли сотрудники 50 исправительных учреждений.