В Италии начался прием заявок на выплату пособий для неимущих

По всей Италии начался прием заявок на выплату государственного пособия для неимущих. Введение минимального гражданского дохода предусмотрено в пакете социальных реформ, принятых нынешним правительством в составе партий "Лига" и "Движение "5 звезд". Пособие составит 780 евро в месяц на человека и около 2 тысяч евро для семей. По примерным подсчетам, в государственном содержании нуждаются около 5 миллионов итальянцев, живущих за чертой бедности.

Клаудио Лаванга, Euronews: "Как вы можете видеть, здесь немноголюдно и нет длинных очередей, которые выстраиваются в центрах по всей Италии. Нам сказали, что причина в том, что лица, имеющие право на базовый доход, зарегистрировались раньше и договорились о встрече в назначенное время, чтобы избежать этой проблемы.

В первый день соискателям пособия предоставляется возможность заполнить формуляр и доказать, что они соответствуют необходимым критериям. Безусловно, эти данные будут детально проверяться, чтобы не позволить тем, у кого есть официальная или незадекларированная работа, получать пособие, на которое они не имеют права".