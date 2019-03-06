Защитить Акрополь

Акро́поль. Когда-то эта укреплённая часть Афин на скалистом холме служила убежищем для горожан, брала их под свою защиту в военное время. Но сейчас Акрополь и венчающий его Парфенон сами нуждаются в защите от подступающей к самому подножию холма многоэтажной застройки. Она грозит изменить городской ландшафт, скрыть величественную панораму, от которой и столетия спустя захватывает дух. Жители написали петицию с требованием запретить такое строительство. Её подписали в интернете тысячи людей.

"Ничего в это нового нет, - оправдывается застройщик Антонис Цаусис, - Акрополь всегда с той или иной стороны заслоняли здания. Вон посмотрите: там есть и старые дома, такие же высокие. И конечно, для того, кто раньше мог любоваться видом на Парфеновн, а потом видит вместе него отель, это большая проблема".

Александра Хациду работает в детском саду и специально сняла квартиру с видом на Акрополь. Но теперь полностью увидеть его уже не может.

"Я живу в туристическом районе, он один из самых известных в мире, - говорит Александра. - А сейчас это место - самое красивое в Афинах - уродуют, лишая его привычного вида на Акрополь. Это была просто фантастика, а сейчас и половины былой красоты не видно".

Корреспондент Еuronews Яннис Карагиоргас передаёт из Афин:

"Священная скала Акрополя, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, - основной двигатель развития рынка краткосрочной аренды и прочей активности в сфере недвижимости этой части греческой столицы. Строительство скрывающих вид "высоток" не только уродует ландшафт, но и обесценивает дома, из которых ранее открывался вид на Парфенон, в среднем на 30-40%".

Министерство охраны окружающей среды Греции рассмотрело петицию афинян и вынесло вердикт:

"Инвесторы будут обязаны, по очевидным причинам, приспосабливать свои проекты к пространственному планированию, - сказал глава ведомства Георгис Статакис. - Недопустимо окружать Акрополь высотными зданиями. Это часть нашей национальной идентичности и европейского наследия" .