"Гуайдо представляет угрозу для жизни венесуэльцев"

Венесуэльцы в опасности, и виноват в этом Хуан Гуайдо. С таким заявлением выступила посол Боливарианской Республики в ЕС Клаудиа Салерно. Накануне стало известно, что лидер оппозиции и самопровозглашенный президент вернулся в Венесуэлу, несмотря на угрозу ареста.

"Угрозу для жизни, безопасности и стабильности венесуэльцев представляет Гуайдо. 24 февраля этот господин открыто с территории иностранного государства заявил, что может вернуться в Венесуэлу и сделать так, чтобы Национальная Ассамблея одобрила иностранное вмешательство во внутренние дела страны на основе ст.187-11 Конституции, которая наделяет парламент правом разрешить использование иностранных военных в стране. Я считаю, что такие ясные и опасные намерения свидетельствуют о том, что не Гуайдо в опасности, а мы - венесуэльцы", - заявила посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно.

Лидер оппозиции уже прибыл в Каракас 4 марта. Помимо сторонников в аэропорту его ожидали послы нескольких стран-членов ЕС. После возвращения он сразу направился на митинг в центре столицы.