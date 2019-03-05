Итальянский трубач играет под аккомпанемент пчелиного улья

Итальянский трубач Франческо Силионе играет под аккомпанемент 30 тысяч пчел. В своем экспериментальном концерте "Диалог трубы с ансамблем пчел-тружениц" он использует специальный улей со встроенным микрофоном.

Музыкант выступает за сохранение экологии и экосистем, в которых живут насекомые. "Я люблю пчел, - сказал он Euronews. - Если они пропадут, это негативно скажется на опылении растений". Силионе планирует показывать этот концерт в школах, чтобы привить детям уважение к музыке и природе.

Идея пришла музыканту в гостях у друга - заядлого пчеловода и кларнетиста Марко Кальво. Мужчины построили и запатентовали специальный улей, позволяющий усиливать и записывать жужжание насекомых. По их словам, он абсолютно безопасен для пчел.

С самого начала проекта Силионе и Кальво используют одну и ту же колонию насекомых. "Мы за ней постоянно наблюдаем, - сказал пчеловод. - Размножение пчел остается регулярным, они производят много меда. Все это говорит о том, что звуки положительно влияют на здоровье улья".