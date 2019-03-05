В Маниле задержан груз: 1529 живых черепах, обмотанных скотчем

В воскресенье в аэропорту Манилы на Филиппинах нашли контрабандный груз с черепахами. Не менее 1529 живых черепах, в основном сухопутных, были обнаружены в четырех чемоданах. Их провезли рейсом из Гонконга и оставили в зоне прибытия аэропорта. Коллекцию экзотических подвидов черепах перевозили в картонных коробках, предварительно обмотав каждую клейкой лентой.

Груз с рептилиями изъяла таможня, а затем они были переданы специализированным службам. Специалисты оценили стоимость "груза" в 4,5 млн филиппинских песо (около 5,7 млн рублей). Среди найденных животных были редкие и охраняемые особи: звёздчатые черепахи, узнаваемые по крупным жёлтым полоскам на чёрных панцирях, угольные (красноногие), и пресноводные красноухие черепахи.

На Филиппинах действуют строгие законы, запрещающие контрабанду животных. Если перевозчиков черепах обнаружат, им будет грозить штраф до 4000 долларов и тюремное заключение сроком до двух лет.

Экзотических черепах часто держат в качестве домашних животных. Кроме того, их мясо считается деликатесом, а кости используются в традиционной медицине некоторых стран Азии.