Как стать русалочкой?

Хвосты и плавники из пластика, покрытого мерцающей тканью - пять женщин учатся искусству быть русалкой в Академии плаванья. открывшейся в малайзийском городе Кланг, к юго-западу от Куала-Лумпура. Это один из центров, которых становится всё больше по всему миру в связи с растущим спросом желающих приобщиться к образу и жизни мифических существ.

Русалочий хвост сковывает движения ног, а глаза нужно держать под водой открытыми- этой специальной технике инструктор Ко Йи Сюен учился в течении трёх лет. Сейчас в школе пять инструкторов и 500 будущих "русалочек".