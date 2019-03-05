Власти извинились за убийство студентов

Правительство Мексики принесло официальные извинения семьям пяти студентов, убитых неизвестными в ноябре 2016 года в штате Веракрус.

Церемония с участием родителей погибших состоялась в понедельник в Музее памяти и толерантности Мехико. Как заявил действующий губернатор Веракрус, четверо юношей и девушка были задержаны местной полицией по подозрению в причастности к преступной группировке. Когда же выяснилось, что это не так, студентов передали в Картелю Нового поколения Халиско, который расправился с ними.

"Мы приносим извинения за то, что полиция - без каких-либо оснований - объявила ваших детей преступниками. Заявляю со всей определенностью: Бернардо, Хосе, Сусана, Хосе Альфредо и Марио Артуро были невиновны, с ними никогда не должно было случиться подобное!" - заявил Куитлауак Гарсия Хименес.

Это и другие громкие преступления были совершены в бытность губернатором Хавьера Дуарте. В сентябре прошлого года суд признал его виновным в коррупции, отмывании денег и организации преступного сообщества и приговорил к 9 годам тюрьмы. За годы его пребывания у власти Веракрус входил в число штатов, где регистрировалось наибольшее число умышленных убийств.