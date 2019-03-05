Эммануэль Макрон взывает к европейцам

За несколько недель до выборов в Европарламент французский президент призывает европейцев перебороть страх и ненависть, вспомнить об общих ценностях и засучить рукава, чтобы совместно создавать новый европейский Ренессанс.

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Макрон выступил со статьей, которая во вторник опубликована в крупнейших европейских СМИ всех 28 (пока что) стран Евросоюза, включая выходящую из него Британию.

В прошедшее воскресенье лидер Франции пригласил в свою официальную резиденцию съемочную группу итальянского телевидения, чтобы поделиться с жителями Аппенин своим видением текущей ситуации на континенте, он был откровенен и скрывать тревогу не собирался: "Сила объединенной Европы - в разнообразии и в принятии этого разнообразия. Когда возникают сомнения в демократических ценностях, когда возвращается страх перед внешним миром, вместе с ним возвращаются не только недовольство и гнев, но и ненависть. Поэтому мы видим сегодня в Европе усиливающиеся проявления антисемитизма и расизма - таковы симптомы сегодняшней европейской болезни, признаки сегодняшнего коллективного европейского бессознательного, как сказал бы Фрейд".

Последние опросы общественного мнения в самой Франции показывают, что за президентскую партию на грядущих выборах готовы голосовать лишь на пол-процента больше избирателей, чем за "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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