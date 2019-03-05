«Лондонский пациент»: второй излечившийся от ВИЧ

«Лондонский пациент»: второй человек в мире, излечившийся от ВИЧ. По данным международной группы врачей, уже полтора года после отмены терапии у мужчины нет следов вируса в крови.

Помогла пересадка костного мозга от донора, обладающего редкой генетической мутацией, — её носители невосприимчивы к самой распространённой разновидности ВИЧ.

Равиндра Гупта, Университетский колледж Лондона:

«Почти невозможно найти такого донора, который не только нёс бы в себе необходимую мутацию генов, но и обладал бы тканевой совместимостью с реципиентом. Поэтому о подобных случаях мы слышим совсем нечасто».

За 12 лет известно о 38 таких пересадках, но пока лишь две из них привели к исчезновению следов вируса. Кроме того, сама операция и эффект от препаратов, которые необходимо принимать после неё, несут фатальный риск для здоровья.

«Задача избавиться от вируса, подобного ВИЧ, который внедряется в наш генетический материал, очень трудна. Случаи, подобные этому, невероятно редки. Это всего один пациент, но так или иначе это интереснейший факт и он достоин того, чтобы сведения о нём довести до медицинского сообщества», — рассказывает Сара Фидлер из Имперского колледжа Лондона.

Первый в истории подтверждённый случай излечения от ВИЧ произошёл 11 лет назад благодаря той же технологии. Известный ранее как «берлинский пациент», позже американец Тимоти Рэй Браун решил раскрыть свою личность:

«Я бы очень хотел увидеться с „лондонским пациентом“. Я бы сказал ему, чтобы он не торопился. Но если бы он хотел выступить публично, это было бы очень полезно и для науки, и для поддержки ВИЧ-позитивных людей, для того, чтобы дать надежду тем, кто живёт с вирусом. Если бы он захотел, чтобы его имя узнали, я бы поддержал его».

Результаты своей работы врачи, лечившие «лондонского пациента», представят в журналах и на конференциях. Технология пересадки костного мозга, по их словам, не найдёт широкого применения, но полученный опыт поможет на шаг продвинутся к победе на СПИДом.