Несколько миниатюрных бомб обнаружили в Лондоне

Несколько миниатюрных взрывных устройств обнаружены в лондонских аэропортах Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо. Как сообщают в Скотланд-Ярде, бомбы были спрятаны в почтовых пакетах. При открытии они могли спровоцировать пожар. Одно из таких самодельных устройств воспламенилось утром в бизнес-центре в Хитроу. Никто не пострадал, однако из здания из соображений безопасности всех эвакуировали.

Второй подозрительный пакет привлёк внимание сотрудников почтового отделения на вокзале Ватерлоо, сотрудники полиции деактивировали устройство. Ещё одну бомбу доставили в здание аэропорта Сити, но и там посылку вскрывать не стали до прибытия правоохранителей.

В полиции Лондона предупреждают, что такие взрывные устройства могут быть обнаружены и в других местах. Скотланд-Ярд рекомендовал усилить меры безопасности на транспортных узлах столицы. Кто может быть причастен к рассылке потенциально опасных конвертов, выясняет отдел по борьбе с терроризмом.

Sky News сообщает, что на всех трёх конвертах с бомбами наклеены ирландские марки, а в строке обратного адреса указан город Дублин. В интервью телеканалу в полиции Ирландии сообщили, что уже помогают британским коллегам расследовать это дело.

Обновлено: 05.03.2019 в 21:18 мск. Добавлены подробности об ирландских марках.