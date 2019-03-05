Новая отставка в правительстве Джастина Трюдо

Премьер-министр Джастин Трюдо лишился еще одного члена своего кабинета: он принял отставку главы казначейства страны Джейн Филпотт. Уход Филпотт стал вторым за последние несколько дней, и он связан со скандалом вокруг экс-министра юстиции.

По словам Трюдо, "в демократическом государстве вы работаете с людьми, чья точка зрения может иногда не совпадать с вашей собственной. И чем больше тех, кто разделяет ценности, но имеет другое мнение, тем лучше. Я хотел бы поблагодарить Джейн за ту работу, которую она выполнила".

Джейн Филпотт и Джастин Трюдо Фото Рейтер

Месяц назад влиятельная The Globe and Mail сообщала, что чиновники аппарата премьера могли оказывать давление на юстицию, чтобы помочь крупной строительной компании избежать уголовного преследования, SNC Lavalin обвинялась в мошенничестве.

Как только подозрения о вмешательстве стали достоянием гласности, исполнявшая в тот момент обязанности генпрокурора Джейн Уилсон-Рейбоулд ушла со своего поста. На парламентских слушаниях она подтвердила изложенные в публикации факты, предоставив в качестве доказательств в том числе и электронную переписку с канцелярией премьера.