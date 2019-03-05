Бразилия: карнавал и самба на фоне политики

Самба на фоне политики. В Бразилии близится к кульминации главный праздник года - карнавал. В среду должны быть объявлены лучшие школы самбы, которые на протяжении последних дней принимали участие в красочных дефиле в Рио-де-Жанейро и других городах.

Однако в этом году на атмосфере праздника ощутимо сказалась политическая повестка дня: это первый карнавал в Бразилии после прихода к власти Жаиру Болсонару - этакого "бразильского Трампа", получившего известность за свои крайне консервативные взгляды, расистские высказывания и нескрываемую неприязнь к сексуальным меньшинствам.

Поэтому неудивительно, что некоторые школы выбрали главной темой своих выступлений - политическую сатиру.

"Я думаю, что правительство Болсонару - это шаг в назад для Бразилии, для нашего общества в целом. Все его высказывания и проповедуемые им ценности кардинально разнятся с самим духом карнавала, который является всеобщим праздником, моментом единения людей в независимости от их расы, веры или социального положения", - говорит один из участников дефиле.

Другая проблема - недостаток финансирования. Правда, она не новая, многие школы самбы в Бразилии жалуются на отсутствие средств уже не первый год. Красочные костюмы, огромные подвижные платформы, услуги сотен танцоров - все это влетает в копеечку. Бюджеты некоторых самых крупных школ подчас может достигать сотен тысяч и даже нескольких миллионов долларов.

"Мы постарались сделать все возможное, несмотря на стесненные финансы", - рассказала Люсиана Вейра, танцовщица из знаменитой школы Сао Клементе, которая существует уже более полувека. В этом году ее участники выступают в костюме пчел, чтобы привлечь внимание к положению рабочего класса в Бразилии.

Апофеозом карнавала в Бразилии станет дефиле лучших школ. 9 марта на гигантском самбодроме в Рио-де-Жанейро состоится традиционный "парад победителей".