Теракт во французской тюрьме

Напавший на охранников во французской тюрьме Конде-сюр-Сарт заключенный задержан. Во время штурма спецподразделения RAID преступник и его жена получили пулевые ранения. Женщина скончалась.

Во вторник утром 27-летний Микаэль Шьоло нанес несколько ударов ножом двум тюремным надзирателям, после чего вместе с женой забаррикадировался в комнате для свиданий. Во время нападения заключенный прокричал "Аллах Акбар". По некоторым данным, так злоумышленник решил отомстить за Шерифа Шекката, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга в декабре и впоследствии убитого правоохранителями.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала произошедшее террористической атакой.

"Нападение заключенного на двух охранников - чрезвычайно тяжкое преступление. Никаких сомнений в том, что речь идет о теракте, нет. Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа изучает дело. Предположительно, оружие заключенному передала жена, но это надо еще доказать", - говорит она.

Министр юстиции распорядилась о проведении расследования в тюрьме Конде-сюр-Сарт - одной из самых охраняемых во Франции. Сообщается, что именно в ее стенах Шьоло подвергся радикализации. Он отбывал 30-летний срок за похищение, убийство и вооруженное ограбление.