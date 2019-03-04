«Дело Скрипалей»: год спустя

В Солсбери разбирают крышу бывшего дома Скрипалей. До сих пор точно не известно, снесут его или оставят.

Спустя год после громкого отравления власти сообщают, что обезопасили и Солсбери, и соседний Эймсбери. Военные докладывают, что понадобилось 13 тысяч человеко-часов работы в костюмах химзащиты.

В Москве заявляют, что за этими работами кроется уничтожение улик и что за год Лондон так и не предоставил никакой конкретики.

«Что конкретно произошло в Солсбери год назад? Время, место, обстоятельства, персонажи присутствующие — на этот вопрос никто не дал никакого официального ответа. При этом улики, причём глобального характера, сейчас все уничтожены либо уничтожаются», — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

4-го марта прошлого года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в Солсбери. 12-го марта премьер-министр Тереза Мэй произнесла слова «Новичок» и «хайли лайкли».

Юлию Скрипаль выписали из больницы в начале апреля, и в конце мая она появилась на телеэкранах. Сергея Скрипаля выписали в мае, но о дальнейшей судьбе ничего не известно.

«В то что Юля жива — мы пока в это верим. А то, что Сергея Викторовича уже нет в живых — это, мне кажется, уже неоспоримый факт», — заявила несколько дней назад Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника.

Осенью Лондон указал на подозреваемых, назвав их офицерами ГРУ; спустя всего несколько дней в российском телеэфире появились и они, назвав себя туристами.

Россия категорически отрицает причастность к отравлению разведчика, осуждённого за измену и выпущенного на Запад. Москва называет происходящее беспрецедентной антироссийской кампанией.

Но Британию поддержал целый ряд стран, что вылилось во взаимную высылку дипломатов и новые санкции.