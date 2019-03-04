Мэй в Солсбери: «Это был тяжёлый год»

Солсберийский собор — «настоящая английская готика» — оказался больше известен за пределами Великобритании, чем в правительстве страны: официальный «твит» о визите в Солсбери премьера Терезы Мэй проиллюстрировали храмом из другого города — расположенного неподалёку Бата. Ошибку, впрочем, быстро исправили.

Мэй посетила Солсбери в годовщину событий, которые в Великобритании расценивают как применение химического оружия. По словам премьера, она хотела убедиться, что город снова живет полноценной жизнью:

18 «Сегодня в Солсбери я увидела сильных духом и решительных людей. Для них это был трудный год. В первую очередь — для тех, кто непосредственно пострадал от дерзкого нападения на улицах Солсбери, от использования химического оружия, нервно-паралитического вещества на наших улицах».

Кроме Скрипалей, официально известно о ещё одном пострадавшем в Солсбери: это полицейский, первым осмотревший дом бывшего офицера

Непосредственно с этим делом следователи связывают трегедию в соседнем Эймсбери: живший там мужчина летом прошлого года ездил в Солсбери и нашёл в парке яркую коробку с духами, которую подарил своей подруге. Женщина скончалась, её тело кремировали. Вещество из флакона британские специалисты идентифицировали как тот же «Новичок».