Тимошенко о переговорах с Россией: нужен Будапештский формат

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявляет о необходимости начать переговоры о Крыме и Донбассе со странами-участницами Будапештского меморандума, в том числе с Россией. Этот договор 1994 г. давал Украине гарантии сохранения целостности в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

Мы предлагаем немедленно начать работу в Будапештском формате, в которой, на мой взгляд, должны участвовать президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании, президент Франции, федеральный канцлер Германии, президент Украины, а также президент России, то есть те, кто давал гарантии Украине, подписав Будапештский меморандум. Тогда президент России также подписал этот Будапештский меморандум. И я верю, что переговоры можно начать лишь в таком формате, и только так мы добьёмся результатов. Юлия Тимошенко кандидат в президенты Украины

Тимошенко участвует в президентских выборах уже в третий раз. После победы движения «Оранжевой революции» в 2005 она дважды формировала правительство, а в 2011 оказалась за решёткой по делу о газовых соглашениях с Россией. После отстранения президента Виктора Януковича в 2014 Тимошенко освободили и реабилитировали: её вернули право занимать государственные должности.

Согласно последним данным соцопросов, на предстоящих президентских выборах Тимошенко может выйти во второй тур. В тройке лидеров вместе с ней оказались шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.