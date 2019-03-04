Тимошенко о переговорах с Россией: нужен Будапештский формат

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявляет о необходимости начать переговоры о Крыме и Донбассе со странами-участницами Будапештского меморандума, в том числе с Россией. Этот договор 1994 г. давал Украине гарантии сохранения целостности в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.
Тимошенко участвует в президентских выборах уже в третий раз. После победы движения «Оранжевой революции» в 2005 она дважды формировала правительство, а в 2011 оказалась за решёткой по делу о газовых соглашениях с Россией. После отстранения президента Виктора Януковича в 2014 Тимошенко освободили и реабилитировали: её вернули право занимать государственные должности.
Согласно последним данным соцопросов, на предстоящих президентских выборах Тимошенко может выйти во второй тур. В тройке лидеров вместе с ней оказались шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.