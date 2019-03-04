Пленные из Багуза

Более полутора сотен боевиков группировки «Исламское государство» сдались курдским отрядам в районе Багуза — последнего оплота исламистов к востоку от Евфрата. Поддерживаемая Соединёнными Штатами коалиция возобновила штурм укреплений в пятницу, но пока не добилась существенных успехов.

Представители «Сил демократической Сирии» подчёркивают, что подходы плотно заминированы, боевики используют начинённые взрывчаткой машины и прикрываются «живым щитом». Во избежание жертв среди мирного населения наступление продвигается чрезвычайно медленно.

В то же время находящиеся с другой стороны правительственные сирийские силы обвиняют международную коалицию в использовании белого фосфора в ходе бомбардировок Багуза.

В течение февраля из этого района бежали до десяти тысяч человек, в основном члены семей боевиков — женщины, дети и старики — но были и сами исламисты, как раненые, так и сдающиеся.