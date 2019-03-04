В Великобритании прошел забег с женой

В Великобритании прошло ежегодное соревнование по переносу жены. В забеге на 380 метров с препятствиями приняли участие несколько десятков пар.

Забег проводится в 12-й раз. Самым популярным способом нести возлюбленную оказался так называемый «эстонский захват» - когда женщина висит головой вниз и ногами вперед на спине мужчины.

Победитель этого года 28-летний Крис Хэпворт получил призовой бочонок пива и сделал предложение своей девушке.

По словам организаторов, перенос жены – британская традиция, которой 12 веков. Тогда во время одного из набегов викинги разорили монастырь Линдисфарн на севере Англии и, по преданию, сбежали с сопротивляющимися женщинами на руках.