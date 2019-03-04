Путин теряет влияние в глазах россиян, российская армия непоколебима

Оценка влияния Владимира Путина на жизнь в стране снизилась и достигла уровня 2013 года, хотя президент все еще лидирует в списке авторитетных институтов, показал рейтинг "Левада-центра". Респонденты оценивали предложенные варианты по пятибалльной шкале. Президент получил оценку 4,2 балла, хотя в январе 2017 года этот показатель был равен 4,7 баллов.

В тройку самых авторитетных институтов, помимо лидера страны, вошли вооруженные силы (4,1 балл) и ФСБ (3,8 баллов). В то время, как Федеральная служба безопасности потеряла 0,3 балла за два года, российская армия стала единственным государственным институтом в рейтинге, который сохранил свои позиции.

"Левада-центр"

Правительство разделило пятую строчку рейтинга с "олигархами", банкирами и финансистами с результатом 3,6 баллов. Респонденты оценили влияние СМИ на жизнь в стране в 3,5 баллов. Эта позиция не меняется с 2009 года.

Наименее влиятельными институтами оказались политические партии (2,9 баллов), некоммерческие организации (2,5 балла) и профсоюзы (2,0 балла).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал падение рейтинга главы государства, сказав, что "не понял сути исследования". "Я пытался вчитываться в эту информацию, но так ничего и не понял, на основе чего и каким образом были получены эти данные", - процитировал ТАСС его слова.

Песков не исключил, что "социологи со временем как-то по-научному, более подробно объяснят" результаты этого исследования.

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[Дополнение 13:30 МСК] Материал дополнен реакцией пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. _