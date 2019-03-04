Путин заморозил участие в ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора о ракетах средней и меньшей дальности между Советским Союзом и США. Ответственность за судьбу соглашения Москва возлагает на Вашингтон. В указе говорится, что Россия отказывается от участия в договоре до тех пор, пока Соединённые Штаты со своей стороны не устранят нарушения условий ДРСМД.

О претензиях Москвы к Вашингтону в вопросах сокращения вооружений Путин говорил в ходе своего послания Федеральному собранию.

Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для крылатых ракет «Томагавк», США эти требования договора прямо и грубо нарушили. Владимир Путин президент России

1 февраля о выходе из ДРСМД объявили Соединённые Штаты, обвинив Россию в разработке ракет, которые нарушают установленные соглашением ограничения. На следующий день Путин в ответ сообщил о приостановке участия Москвы в этом договоре и поручил больше не инициировать переговоры по этой проблеме со стороны России.