Миллион долларов раздавили катком

Власти Мяьнмы уничтожили конфискованную у браконьеров добычу стоимостью более миллиона долларов: две сотни слоновьих бивней, более сотни хоботов а также ценны для чёрного рынка части других животных: тигров, леопардов, медведей и буйволов.

Мьянма вместе с соседними Лаосом и Таиландом — мировой центр по нелегальной добыче этих зверей. Несмотря на суровые наказания, справиться с браконьерами пока не удаётся.

В качестве образовательной меры в Янгоне действует музей слонов. Значительная часть экспозиции посвящена именно угрозе со стороны нелегальных охотников.