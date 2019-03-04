«Розовый понедельник» в Германии

В Германии последний понедельник перед Великим постом называют «розовым понедельником». На западе страны уже пару столетий в этот день проходят колоссальные карнавальные шествия, в которых могут принимать участие миллионы человек.

В Дюссельдорфе решили обратиться к политике. Среди платформ в парадной колонне — саудовский принц Салман, которого обвиняют в организации убийства журналиста Хашкаджи, держит цепную пилу; длинный нос Терезы Мэй, обещающей «брексит», пронзает британскую экономику, а Владимир Путин и Дональд Трамп разрывают договор об РСМД под одобрительную ухмылку большого черепа.