Турне Лаврова: переговоры в Дохе и Эр-Рияде

Вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы - главные темы переговоров, которые проводит в ходе своего турне по странам Персидского залива министр иностранных дел России Сергей Лавров. В понедельник утром он прибыл в Катар, где его принял эмир шейх Тамим бен хамад Аль Тани. В прошлом году эмир несколько раз приезжал в Россию, в том числе и на чемпионат мира по футболу (Катар примет Мундиаль в 2022 году).

Москва отмечает, что отношения с Дохой развиваются интенсивно, как в сферах торговли и энергетики, так и в военно-технической. Лавров обсудил с Аль Тани ситуацию в Сирии, Йемене и Ливии, а также палестино-израильское урегулирование.

Вечером того же дня глава российского МИДа отправится в Саудовскую Аравию. Он посетит также Кувейт и Объединённые Арабские эмираты.