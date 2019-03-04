Карнавалый сезон 2019: самые красочные фотографии

Бразилия, Рио-де-Жанейро
В первые выходные марта бразильцы на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро еще раз продемонстрировали, насколько они могут быть креативными и экстравагантными. В уличном шествии принимают участие порядка 72.000 человек из разных стран мира.
Участники карнавала требуют равенства и справедливости. В аллегорической форме они выступили в поддержку этнических меньшинств и ЛГБТ-сообщества. Также было представлено много ярких образов, обличающих коррупцию и отмывание денег.
Германия: Кельн, Майнц и Дюссельдорф
Маски, конфетти, яркие краски, пиво, - незаменимые атрибуты немецких карнавалов. Как можно увидеть на этих фотографиях, здесь не обошлось без политической сатиры.
Италия, Ивреа
В городе Ивреа на северо-западе Италии во время карнавала проходит проходит знаменитая "апельсиновая битва". Первый раз "апельсиновый" карнавал прошел в 1808 году, однако в его основе лежит средневековая легенда. Согласно этой легенде, местный синьор решил воспользоваться правом "первой ночи", но гордая невеста - дочь мельника - смогла убить тирана. Все жители города поднялись на защиту девушки. В память об этих событиях участники карнавала разбиваются на девять команд и забрасывают друг друга спелыми фруктами.
Италия, Венеция
На две недели перед Великим постом Венеция наполняется яркими костюмами, необычными масками, музыкой и весельем. В город съезжаются туристы со всего мира, чтобы принять участие в знаменитом празднике.
Франция, Литва, Боливия, США...
Карнавалы перед Великим постом проходят по всему миру. Мы предлагаем посмотреть на фотографии праздников разных стран.