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Карнавалый сезон 2019: самые красочные фотографии

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Карнавалый сезон 2019: самые красочные фотографии
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Бразилия, Рио-де-Жанейро

В первые выходные марта бразильцы на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро еще раз продемонстрировали, насколько они могут быть креативными и экстравагантными. В уличном шествии принимают участие порядка 72.000 человек из разных стран мира.

Участники карнавала требуют равенства и справедливости. В аллегорической форме они выступили в поддержку этнических меньшинств и ЛГБТ-сообщества. Также было представлено много ярких образов, обличающих коррупцию и отмывание денег.

Карнавал в Рио-де-Жанейро

Лучшие фотографии с карнавала в Рио-де-Жанейро в 2019 году

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@Copyright: Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. - Leo Correa
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@Copyright: REUTERS/ Sergio Moraes
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@Copyright: REUTERS/ Pilar Olivares
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@Copyright: REUTERS/ Sergio Moraes
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@Copyright: REUTERS/ Sergio Moraes
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@Copyright: REUTERS/ Pilar Olivares
12

@Copyright: REUTERS/ Pilar Olivares
12

@Copyright: Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. - Leo Correa
12

@Copyright: Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. - Leo Correa
12

@Copyright: AP Photo/ Silvia Izquierdo - Silvia Izquierdo
12

@Copyright: REUTERS/ Sergio Moraes
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@Copyright: Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. - Leo Correa
12

@Copyright: Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. - Leo Correa
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@Copyright: AP Photo/ Silvia Izquierdo - Silvia Izquierdo

Германия: Кельн, Майнц и Дюссельдорф

Маски, конфетти, яркие краски, пиво, - незаменимые атрибуты немецких карнавалов. Как можно увидеть на этих фотографиях, здесь не обошлось без политической сатиры.

Карнавал в Германии

"Розовый понедельник" - кульминация карнавального сезона в Германии

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@Copyright: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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@Copyright: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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@Copyright: REUTERS/Thilo Schmuelgen
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@Copyright: REUTERS/Wolfgang Rattay
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@Copyright: Tutte le foto: REUTERS
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@Copyright: REUTERS/Wolfgang Rattay

Италия, Ивреа

В городе Ивреа на северо-западе Италии во время карнавала проходит проходит знаменитая "апельсиновая битва". Первый раз "апельсиновый" карнавал прошел в 1808 году, однако в его основе лежит средневековая легенда. Согласно этой легенде, местный синьор решил воспользоваться правом "первой ночи", но гордая невеста - дочь мельника - смогла убить тирана. Все жители города поднялись на защиту девушки. В память об этих событиях участники карнавала разбиваются на девять команд и забрасывают друг друга спелыми фруктами.

Апельсиновая битва на карнавале в Ивреа

Reuters/Massimo Pinca

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Италия, Венеция

На две недели перед Великим постом Венеция наполняется яркими костюмами, необычными масками, музыкой и весельем. В город съезжаются туристы со всего мира, чтобы принять участие в знаменитом празднике.

Венецианский карнавал

REUTERS/Yves Herman

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Франция, Литва, Боливия, США...

Карнавалы перед Великим постом проходят по всему миру. Мы предлагаем посмотреть на фотографии праздников разных стран.

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@Copyright: REUTERS/ Pascal Rossignol
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@Copyright: REUTERS/ Pascal Rossignol
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@Copyright: AP Photo/ Mindaugas Kulbis - Mindaugas Kulbis
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@Copyright: AP Photo/ Mindaugas Kulbis - Mindaugas Kulbis
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@Copyright: Â© KEYSTONE / URS FLUEELER - URS FLUEELER
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@Copyright: Â© KEYSTONE / URS FLUEELER - URS FLUEELER
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@Copyright: AP Photo/ Alvaro Barrientos
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@Copyright: AP Photo/Alvaro Barrientos
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@Copyright: Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Juan Karita
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@Copyright: Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Juan Karita
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@Copyright: MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund - Tamas Soki
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@Copyright: AP vía Michael DeMocker/ The Times-Picayune - (Photo by Brett Duke
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@Copyright: AP vía Brett Duke/NOLA.com/ The Times-Picayune - (Photo by Brett Duke
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@Copyright: AP Photo vía DeMocker/ The Times-Picayune - Photo by Michael DeMocker, NOLA.com | The Times-Picayune


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