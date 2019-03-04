Брюссель обещает ответить на черный PR от Виктора Орбана

12 членов Европейской народной партии официально потребовали исключения венгерского премьер-министра Виктора Орбана и его партии ФИДЕС из состава ЕНП - главной политической силы Европарламента. Этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение партии уже 20 марта.

Ранее Будапешт обрушился с нападками на председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, обвинив его в стремлении наводнить Венгрию мигрантами по указке американского миллиардера Джорджа Сороса. Однако это вызвало настоящий скандал в Брюсселе. В итоге изображение Юнкера Будапешт пообещал убрать с агитационных плакатов.

Правда, "отдуваться" за начальника теперь будет его первый заместитель Франс Тиммерманс, который одновременно является одним из лидеров европейских социалистов. Именно Тиммерманс станет главным объектом критики, пообещал Орбан.

В ответ официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что правительство Венгрии под руководством Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на безумной теории заговора.

"Независимо от того, направлена эта кампания против нашего председателя, его заместителя или других членов Еврокомиссии мы будем реагировать решительно на все нападки и лживую риторику", - отметил Схинас.

Выборы в Европейский парламент намечены на май этого года. Участие в них примет и партия Виктора Орбана ФИДЕС. Она в свою очередь входит в ряды Европейской народной партии - на данный момент ведущее политическое объединение в Европарламенте.

Ранее в ответ на недружественные демарши Будапешта Жан-Клод Юнкер призвал исключить партию Орбана из альянса европейских правоцентристов.

В то же время последние опросы показывают, что сторонники Орбана и партии ФИДЕС на выборах в Европарламент в Венгрии могут одержать победу с весомым преимуществом.