Почему алжирцы против очередного президентского срока Бутефлики?

Протесты в Алжире собирают тысячи людей. Жители этой африканской страны выходят на манифестации против выдвижения кандидатуры действующего президента Абделя Азиза Бутефлики на пятый срок.

Протесты начались в середине февраля, и с каждым разом манифестации собирают всё больше участников. В минувшую пятницу, 1 марта по всей стране прошли демонстрации, в которых приняли участие не менее 800 тысяч человек.

Хотя организаторы протестного движения заявили об их мирном характере и обратились к протестующим с призывом держаться на расстоянии двух метров от полицейских кордонов, столкновения между участниками манифестаций и полицией всё же имели место. Как минимум один человек погиб, десятки пострадали, и многие демонстранты были задержаны силами правопорядка.

Протесты проходят не только в пределах страны. Сотни алжирцев, живущих в Париже, собрались в воскресенье 24 февраля на площади Республики, чтобы выразить свое несогласие с выдвижением Бутефлики на пятый президентский срок.

Против чего протестуют в Алжире?

Акции протеста начались 16 февраля после того, как было объявлено о намерении Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый президентский срок. Политик занимает пост президента Алжира почти двадцать лет, с апреля 1999 года.

Это заявление вызвало в Алжире самые масштабные протесты со времен "арабской весны" в 2011 году. Протестующие требуют, чтобы Бутефлика отказался от выдвижения своей кандидатуры на выборах. Люди шли под лозунгами "Нет пятому сроку!" и "Нет коррупции!"

Сотни студентов откликнулись на призывы в социальных сетях и пропустили занятия, чтобы принять участие в акциях протеста 26 февраля в нескольких университетских городах по всему Алжиру. "Мы собрались здесь, чтобы изменить ситуацию, - рассказала Амина, одна из участниц манифестации, - Ситуация в стране действительно плохая. Мы против пятого срока Бутефлики и должны действовать сообща, чтобы что-то изменить в этой стране".

В четверг 28 февраля десятки журналистов призвали "свободную и демократическую прессу" на акцию протеста в столице Алжира. Работники СМИ протестовали против отказа своих изданий освещать демонстрации.

Как Бутефлика сможет руководить страной?

Бутефлика, которому недавно исполнилось 82 года, шесть лет назад перенёс инсульт и с тех пор практически не показывается на публике, с трудом говорит и передвигается в инвалидной коляске. В настоящий момент он проходит лечение в швейцарской клинике. Состояние здоровья президента настолько плохо, что он даже не смог самостоятельно подать заявление о выдвижении своей кандидатуры, что в Алжире требуется по закону.

Многие протестующие считают, что президентство Бутефлики - лишь фасад, за которым стоит военно-политическая элита и бизнес-сообщество. Тем не менее, опросы показывают, что многие алжирцы, скорее всего, снова проголосуют за действующего президента, опасаясь, что смена власти приведёт к нестабильности и будет иметь негативные последствия для страны.

Все предыдущие выборы, начиная с 1999 года, Бутефлика выигрывал в первом туре, набирая от 73,8% до 90,2% голосов.

Во время протеста на площади Республики в Париже, февраль 2010 г. REUTERS

Ситуация в стране

Причина протестов заключается не только в выдвижение Бутефлики на пятый срок. Молодёжь испытывает на себе бремя сложных экономических условий. Около 30% алжирских молодых людей в настоящее время не имеют работы. При этом согласно переписи населения, люди до 30 лет составляют более половины (54%) населения страны.

Алжир получил более триллиона долларов от нефтяных доходов в период с 2000 по 2013 год, но коррупция и слабая экономическая политика не дают стране выдержать конкуренцию на мировом рынке. Резкое падение доходов и менее 80 миллиардов долларов в валютных резервах страны усугубляют у без того тяжёлую экономическую ситуацию. Бутефлика уже не сможет "купить гражданский мир", как сделал это, придя к власти 20 лет назад.

Алжир – самая большая по территории страна Африки, десятая по величине страна в мире, и девятая по численности населения страна континента: здесь проживает более 42 миллионов человек. Алжир играет ключевую роль в политике стран Магриба и Африки в целом, а также является третьим по величине поставщиком газа в ЕС. Поэтому вопрос стабильности так важен в контексте грядущих выборов.