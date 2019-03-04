Новая волна протестов в Алжире

Официально подтверждена подача документов нынешним лидером Алжира. Но к спаду протестного движения это обстоятельство не привело, скорее, наоборот, манифестации начались с новой силой.

Фото Рейтер

Фото Рейтер

Фото Рейтер

Их участники не готовы видеть Абделя Азиза Бутефлику на посту президента уже в пятый раз.

Тем временем глава избирательного штаба Бутефлики Абдельгани Заалане заявил, что в случае переизбрания нынешнего президента, в течение года пройдут новые досрочные выборы, в которых сам Бутефлика участвовать больше не будет. Вот что он сообщил журналистам: "Внеочередные выборы будут проведены в соответствии с календарем, утвержденным национальной независимой конференцией, я обещаю в них не участвовать. Следующие выборы призваны гарантировать мирную передачу власти в условиях свободы и политической прозрачности".

Власти вывели на улицы для поддержания правопорядка многочисленные наряды полиции и жандармерии. Сообщается, что усилен контроль на въезде в столицу Алжира и движение на автомагистралях.

Фото Рейтер

Фото Рейтер

Пять лет назад Бутефлика был избран 82 % голосов в четвёртый раз на пост президента Алжира. Тогда многие высказывали сомнения в честности проведения избирательной процедуры и последующего подсчета голосов.