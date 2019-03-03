Президент США Дональд Трамп назвал политику демократов "социалистическим кошмаром" и заявил, что в Конгрессе есть люди, которые ненавидят Америку. Эти слова прозвучали на Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд. Резкой критике Трамп подверг так называемый "Зелёный новый курс" - проект реформы, разработанный для приостановки климатических изменений, и предложенный рядом видных демократов.

Дональд Трамп, президент США: "Социализм - это не про окружающую среду.... Там речь не об этом. Не о справедливости и добродетели. Это власть правящего класса. Вот, что это значит. Посмотрите, что происходит в Венесуэле и многих других странах. Все, кто собрался здесь знают, что будущее не принадлежит тем, кто верит в социализм".

В ходе своего выступления Трамп также коснулся темы расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США., и вновь заявил, что никакого сговора с Россией у его предвыборного штаба не было.