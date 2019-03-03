Берни Сандерс вступил в президентскую гонку в США

Демократ и сенатор от штат Вермонт Берни Сандерс начал свою кампанию перед президентскими выборами 2020 года.

Выступая в Бруклинском колледже в родном штате Нью-Йорк, Сандерс назвал действующего главу Белого дома Дональда Трампа “самым опасным президентом в современной истории США” и добавил, что президент хочет “разделить американцев".

"Мы начинаем кампанию, в которой четко и ясно прописаны основополагающие принципы нашего правительства, где нет места жадности, ненависти и лжи, а также расизму, сексизму, ксенофобии, гомофобии и религиозному фанатизму", – заявил с трибуны Сандерс.

Сандерс отметил, что собирается выступить против действующего лидера Дональда Трампа и намерен воплотить в жизнь множество прогрессивных идей, в частности, обеспечить все население США медицинским обслуживанием, установить минимальную заработную плату в размере $15 в час и сделать образование более доступным.

Берни Сандерс боролся за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов перед выборами 2016 года, однако в конечном итоге уступил Хиллари Клинтон.

В недавнем интервью на вопрос о том, планирует ли он встретиться с Клинтон, как это уже сделали другие видные демократы, намеренные бороться за пост президента в 2020 году, сенатор ответил отрицательно, добавив, что у них с бывшей первой леди США существуют принципиальные разногласия.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года.