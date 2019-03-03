Протесты в Сербии: 13-я попытка

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Белграда на самую крупную за 3 месяца манифестацию против президента Сербии Александра Вучича и его правительства.

Акции протеста проходят в стране с начала декабря. Поводом к их началу стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников.

Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.

Критики обвиняют Вучича в удушении с трудом завоеванных демократических свобод в стране, пережившей серию войн в 1990-х годах.

Ранее президент заявил, что в Сербии в скором времени пройдут досрочные парламентские выборы

В ответ оппозиционные партии заявили, что будут их бойкотировать, если они не будут свободными и справедливыми.