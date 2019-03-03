Сторонники и противники Нетаньяху вышли на улицы

В Тель-Авиве прошли массовые демонстрации сторонников и противников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Одни выступали против намерения генпрокуратуры выдвинуть обвинения против политика сразу по трем пунктам: в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Другие требовали его немедленной отставки.

В какой-то момент обе группы демонстрантов оказались лицом в лицу, но столкновений удалось избежать благодаря действиям полиции.

В четверг генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил о намерении предъявить премьер-министру обвинения по серии коррупционных дел, всколыхнув тем самым и так напряженную избирательную кампанию Нетаньяху в преддверии парламентских выборов. По одному из дел ему может грозить до 10 лет тюрьмы, что грозит положить конец его политической карьере.

Премьер-министр отверг обвинения, назвав объявление о грозящих ему делах всего за шесть недель до выборов "возмутительным" и заявив, что стал жертвой "охоты на ведьм" со стороны политиков левого крыла и СМИ.