Эстония выбирает парламент: какое место займут крайне правые?

В Эстонии проходят парламентские выборы.

Всего в них участвует 10 партий и 15 независимых кандидатов.

Перед премьер-министром страны – левоцентристом – Юри Ратасом будет стоять непростая задача – создание коалиционного большинства с участием крайне-правых, чьи позиции в последнее время значительно усилились.

В Эстонии наблюдаются высокие темпы экономического роста и низкий уровень безработицы, однако региональные различия в стране с населением всего 1,3 миллиона человек огромны.

Антииммигрантские лозунги нашли отклик в основном в отдаленных от столицы Таллина регионах во время европейского миграционного кризиса в 2015 году, и, судя по опросам, с тех пор Консервативная народная партия Эстонии во главе с Мартом Хельме сохраняет свои позиции.

"Будет печально, если мы проиграем популистам, как это уже произошло с другими европейскими странами и даже в США. Я надеюсь, что эти выборы принесут что-то позитивное этой стране", – говорит один из избирателей.

"Я хотел бы, чтобы поменялась экономика в стране, выросли пенсии и зарплаты. Потому что сейчас на прожиточный минимум не выжить", – говорит другой.

Согласно обнародованному в субботу прогнозу компании Kantar Emor, победу на выборах одержит Партия реформ с результатом 26,6%. За ней последуют Центристская партия (24,5%), Консервативная народная партия Эстонии (17,3%), Социал-демократическая партия (11,9%), "Отечество" (10,1%) и партия "Эстония 200" (4,3%).