Рио-де-Жанейро: танцуют все

Жизнь Рио-де-Жанейро подчинена расписанию костюмированных шествий и танцевальных шоу. В городе проходит ежегодный традиционный карнавал - самый массовый народный праздник, привлекающий большое число туристов. Центральное событие карнавала - конкурс-парад школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи". Это вытянутая на 700 метров площадка с трибунами. Как ожидается в танцевальных шествиях примут участие около 7 миллионов человек.

За звание победителя парада борются представители - 12 школ самбы. Выступление каждого коллектива оценивает жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов. Результаты голосования жюри станут известны в день официального завершения карнавала. Речь идет о так называемой Пепельной среде, которая совпадает с началом католического Великого поста. В нынешнем году это шестое марта.