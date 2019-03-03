Арестован один из главарей Каморры

Главарь одного из кланов неаполитанской Каморры, 38-летний Марко Ди Лауро, арестован в субботу в ходе спецоперации полиции и карабинеров. Он был самым разыскиваемым преступником Италии после босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро: правоохранительные органы шли по его следу 15 лет.

Задержание произошло в квартале Неаполя Киайяно: Марко ди Лауро обнаружили в квартире его жены, он не имел при себе оружия и не оказал сопротивления. Марко - четвертый сын Паоло ди Лауро и долгое время был правой рукой отца, возглавлявшего одноименный преступный клан Каморры, который действует в Скампии и Секондильяно на северо-востоке Неаполя (здесь находится крупнейший в Европе рынок наркотиков под открытым небом).

По данным следствия, на счету Марко ди Лауро как минимум 4 убийства. В мае 2012 года Апелляционный суд Неаполя заочно приговорил его к пожизненному тюремному заключению. По данным полиции, три года назад Ди Лауро перенес пластическую операцию, чтобы изменить внешность.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини приветствовал эту "важную для обеспечения безопасности операцию" и заявил, что у преступников "не будет передышки".

В настоящее время Каморра включает в себя около 115 преступных группировок, в среднем по 500 человек в каждой. Ее преступная деятельность сосредоточена на торговле наркотиками, в особенности - кокаином. Группировка контролирует практически весь наркотрафик в Европе, кроме того получает доход от проституции, торговли людьми и рэкета.