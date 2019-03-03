Пятая годовщина исчезновения рейса MH370

8 марта 2019 года – пятая годовщина таинственного исчезновения самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находилось 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров), все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате "несчастного случая". Следственными органами не были установлены обстоятельства и причины происшествия, но удалось выяснить, что самолет после потери связи с диспетчерами находился в воздухе еще около 7 часов.

Обломки, выброшенные на берег в западной части Индийского океана, помогли сузить зону поиска самолета, но не дали никаких результатов.

В январе 2018 года поиски самолета были возобновлены, в мае они были закончены также безрезультатно. В докладе независимого расследования высказывалась возможность вмешательства "третьей стороны", на что официальное следствие ответило, что никаких выводов делать нельзя без обломков и черных ящиков самолета. Также следствие заявило, что вариант угона самолета маловероятен, так как после тщательного изучения биографий членов экипажа и пассажиров, в них не было найдено ничего подозрительного.

Но родственники признанных погибшими 239 человек до сих пор ждут обнадеживающих новостей о выяснении причин исчезновения рейса MH370.