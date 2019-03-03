В Ибараки отметили "праздник кукол"

В японской провинции Ибараки в воскресенье отметили «хинамацури», что переводится как «праздник девочек» или «праздник кукол». В этот день семьи, в которых есть девочки, выставляют на всеобщее обозрение многоярусный стенд «хинакадзари» с особыми куклами - «хина нингё». Трех, пяти -или семиярусный стенд покрыт красной тканью и украшен лепестками цветов персика. Традиционный набор состоит из 15 кукол, одетых в старинные шелковые одежды и украшенных тонкой росписью. На верхнем ярусе восседают "император" и "императрица", далее следуют "придворные дамы" с принадлежностями для разливания саке, затем идут музыканты, министры и т.д. Отмечаемый ежегодно 3 марта праздник - прекрасная возможность пообщаться с друзьями и знакомыми. Девочки надевают нарядные кимоно, ходят в гости, дарят друг другу подарки, угощаются сладостями. Хинамацури также служит целям воспитания, поскольку девочки должны продемонстрировать гостям, что хорошо воспитаны и владеют правилами этикета.