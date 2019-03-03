Хорватия: журналисты против цензуры в СМИ

Сотни хорватских журналистов вышли на акцию протеста в Загребе. Демонстранты выступили против давления на сотрудников средств массовой информации и в поддержку свободы слова. Мероприятие организовано Хорватским союзом журналистов. Таким образом, представители СМИ решили отреагировать на более чем 1100 судебных исков, поданных в стране против репортеров.

Хрвое Зовко, Хорватский союз журналистов: "Свободная и честная журналистика - категория, относящаяся к правам человека. Без свободной прессы нет свободного общества. Мы, журналисты, считаем, что наши права должны соблюдаться, как и любые другие права?"

Участники акции намерены передать свои требования правительству. Проблема оказалась в центре внимания после того, как общественный вещатель HRT подал более тридцати исков против сотрудников телеканала и других СМИ, которые жаловались на предполагаемую цензуру.