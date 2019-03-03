Алжирцы Европы против Бутефлики

Волна акций протеста против выдвижения действующего президента Алжира на пятый срок докатилась и до Европы.

"Бутефлика, уходи", "20 лет у власти - это слишком" - скандировали сотни манифестантов с алжирскими флагами в руках, собравшиеся в воскресенье на площади Республики в центре Парижа.

"Мы не желаем видеть его. Мы хотим, чтобы стране дали время на подготовку к новым выборам и на поиск достойных кандидатов", - говорит эта участница акции.

"Пятый мандат - это ущемление прав, провокация. И народные волнения последних нескольких недель - есть предупредительный сигнал, который носит мирный характер; это призыв к тому, что пора остановиться", - заверяет мужчина.

"Они навязывают нам президента, которого мы видели с 2013 года, который с тех пор не говорил и не делал совсем ничего. Он скорее всего даже не осознаёт, что происходит", - полагает наша собеседница.

Абдельазиз Бутфлика, правящий страной с 1999 -го, после перенесённого инсульта почти не появляется на публике. Оппоненты утверждают, что 82-летний лидер не в состоянии выполнять свои обязанности и тем более не должен участвовать в очередных президентских выборах, намеченных на 18 апреля.

Манифестанты требуют не только отставки Бутефлики, но и смены политической системы страны в целом. Французские алжирцы приняли эстафету от британских. Накануне в субботу массовая акция протеста прошла в Лондоне.