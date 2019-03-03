"Все кандидаты в президенты Алжира должны регистрироваться лично" (глава Избиркома)

В воскресенье в полночь истекает срок регистрации кандидатов в президенты Алжира. По данным местного телеканала Ennahar TV, действующий глава государства подал все необходимые документы в Конституционный совет.

Однако сообщается, что Абдельазиз Бутефлика сделал это через своего представителя. Позже в избирательной комиссии заявили: " все кандидаты в президенты должны регистрироваться лично".

Между тем, в стране не утихает негодование по поводу планов Бутефлики в пятый раз занять высший пост. Только в пятничном марше протеста приняли участие 800 тысяч человек. В воскресенье массовые акции прошли в крупнейших городах по всему Алжиру.