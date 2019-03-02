Скончался нобелевский лауреат Жорес Алфёров

На 89-м году жизни скончался нобелевский лауреат по физике, академик РАН Жорес Алфёров.

Академик скончался от острой сердечно-легочной недостаточности. Об этом сообщил ТАСС главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава.

В 2000 году Жоресу Алфёрову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алфёров и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.