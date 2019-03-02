"Армия Венесуэлы хочет перемен"

"80% армии Венесуэлы не смотря ни на что поддерживают смену руководства". Об этом заявил самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо во время визита в Аргентину.

Лидер оппозиции совершает турне по странам Латинской Америки, по возвращению из которого ему грозит арест. Гуайдо уже посетил Колумбию, Парагвай, Аргентину и сегодня планирует приехать в Эквадор.

"Если в Венесуэле и присутствует иностранное вмешательство, то со стороны Кубы. Там активно работает разведка и контрразведка. Я могу сказать, не боясь ошибиться, что 80% вооруженных сил Венесуэлы хотят перемен", – заявил Гуайдо.

США активно поддерживают отстранение Николаса Мадуро от власти в Венесуэле. Накануне Вашингтон ввел санкции против 46 высокопоставленных чиновников и военных, поддерживающих режим Мадуро, а также их семей. У них аннулированы визы.