Битва за Багуз – последний оплот ИГ в Сирии

Отряды "Сирийских демократических сил" объявили в пятницу о возобновлении операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" в деревне Багуз на юго-востоке Сирии после перерыва на эвакуацию мирных жителей.

Поддерживаемые США "Силы демократической Сирии", состоящие в основном из курдов, заявляют, что боевые действия в Багузе ведутся с использованием тяжелых вооружений, а также то, что продвижение ополченцев существенно замедляется установленными террористами минами и активно используемой ими сетью подземных тоннелей.

Тем не менее, отрядам "Сирийских демократических сил" удалось продвинуться к центру населенного пункта с западного и восточного направлений.

Бои в Багузе были прекращены в конце января, был создан гуманитарный коридор для выхода мирного населения с территории, где остаются боевики "Исламского государства".

За февраль им воспользовались, по некоторым сведениям, свыше 20 тыс. человек. Среди них были члены семей террористов, сдавшиеся в плен боевики и заложники из числа мирных граждан.

Как заявил ранее представитель "Сирийских демократических сил", в Багузе остаются наемники, которые ранее отвергли предъявленный им ультиматум.

Багуз расположен на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Это последний населенный пункт, который до недавнего времени оставался под контролем "Исламского государства". Командование "Сирийских демократических сил" в четверг заявило, что намерено объявить о победе над экстремистами в течение недели.