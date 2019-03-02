Индия и Пакистан: радость на фоне напряжённости

На границе Индии и Пакистана воодушевленная публика с флагами и плакатами готовились к встрече пилота, освобожденного Исламабадом в качестве "жеста доброй воли".

Передача командира звена ВВС Индии Абхинандана Вартамана состоялась на несколько часов позже запланированного по неизвестным причинам.

Накануне пакистанские телеканалы транслировали видеообращение пилота, в котором он рассказывал о том, что военные Пакистана спасли того от самосуда, оказали медицинскую помощь, а также что, индийские СМИ преувеличивают факты о пакистанской армии.

В среду Исламабад сообщил, что сбил два самолета ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

По версии Нью-Дели в воздушном бою обе стороны потеряли по истребителю, а командир звена ВВС Индии был взят в плен.