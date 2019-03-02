Стартовал карнавал в Рио-де-Жанейро

Самба официально вступила в свои полномочия. В Рио-де-Жайнеро в пятницу был дан старт традиционному карнавалу.

В ближайшие несколько дней жизнь этого бразильского города будет подчинена расписанию костюмированных шествий и танцевальных шоу.

Ожидается, что в карнавале примут участие около 7 млн человек, 1,5 млн из которых - туристы.

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Впрочем, согласно установившейся традиции, город погрузился в атмосферу праздника еще за несколько дней до его официального начала.

Символический ключ от города под звуки традиционной музыки "маршинья" на Самбодроме – главной улице карнавала – был вручен "Королю Момо", также известному как "Король хаоса".

Карнавал проходит ежегодно с пятницы по вторник, вплоть до Пепельной среды - официального начала Великого поста - тогда же подводятся итоги соревнования школ самбы.

Самые известные шествия Бразилии проходят в Рио-де-Жанейро, а также в северо-восточных городах Сальвадор и Ресифи.