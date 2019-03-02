Франция: акт антисемитизма в Страсбурге

Власти Страсбурга обещают найти и привлечь к ответственности тех, кто повредил обелиск, установленный на месте взорванной в 1940 году синагоги. Мэр Страсбурга Ролан Райс назвал случившееся "отвратительным действием" и "недопустимым актом, нацеленным на все гражданское общество Франции".

Делегат от Эльзаса в Представительском совете еврейских институтов Франции Пьер Хаас сказал: "Я глубоко потрясен, как и большинство людей, тем, что не уважается память о прошлом. Сколько всего было сожжено и взорвано нацистами в то время. И вот эту память теперь пытаются осквернить".

Жительница Страсбурга: "О, это позор. В каком мире мы живем? В мире насилия? Я не понимаю".

19 февраля, в день общенациональной акции против антисемитизма, в Эльзасе было осквернено еврейское кладбище в селении Катценхайм. По данным МВД республики, в прошлом году во Франции зафиксированы более 500 актов антисемитизма, что значительно превышает показатель 2017 года.