Милан против расизма

"Люди превыше всего" - под таким лозунгом в Милане прошла акция протеста против расизма и любой другой формы дискриминации. Демонстрация собрала, по разным данным, от нескольких десятков до двухсот тысяч участников, среди которых и мэр города. По словам манифестантов, они вышли на улицы, чтобы выразить недовольство политикой национальных властей, которую они называют "политикой страха и дискриминации".

- Мы хотим показать, что умение принимать друг друга – это прекрасно. Различия между нами – это наше богатство.

- Люди важнее прибыли, важнее различий между нами, важнее национальной принадлежности. У всех есть права, и эти права нужно соблюдать.

Особое недовольство у участников акции вызывает решение Рима закрыть итальянские порты для судов неправительственных организаций, которые спасают в море нелегальных мигрантов.

"Мы против атмосферы расизма. И наша семья, так же как и многие другие, предпочитает многоцветие", - говорит еще одна участница акции.

За прошлый год поток мигрантов в Италию снизился на 80 процентов. По данным Европейской службы пограничной и береговой охраны, в 2018 на Апеннинский полуостров прибыли 23 тысячи человек. Это минимум за последние семь лет.