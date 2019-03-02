"Желтые жилеты": их стало меньше, но они не отступают

"Желтые жилеты" снова вышли на улицы французских городов. Главная акция прошла в Париже. Шествие от Триумфальной арки в сторону площади Данфер-Рошро - началась около часа дня по местному времени. Демонстранты несли в руках растяжки с надписями: "Власть народу!", "Франция разграблена олигархами. Сопротивление". В столице за нарушение общественного порядка задержаны по меньшей мере 17 человек.

Джонатан Декер: "Мы продолжим акции. Мы будем бороться. Все, что мы хотим, так это, чтобы правительство обратило внимание на самую уязвимую часть населения, чтобы власти прекратили давить на нас и работающие люди смогли достойно жить".

Софи Тиссье, координатор "желтых жилетов": "Мы не должны останавливаться, потому что Макрон презирает нас и не слышит наших требований. Он даже не пытается понять, что есть люди, живущие в нищете, находящиеся в тяжелой ситуации, и что это несправедливо".

В шестнадцатой по счету акции протеста по всей стране приняли участие менее 40 тысяч манифестантов. В прошлую субботу их было 47 тысяч. Марши "желтых жилетов" так же прошли в Лионе, Нанте, Тулузе, Бордо и других городах. Порядок обеспечивали усиленные наряды полиции.