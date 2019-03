В Европе горят леса, пока Америка замерзает

View this post on Instagram

Happy Monday, PA! How amazing is this photo of a frozen waterfall at Ricketts Glen State Park? Photo by Tony Bendele Photography (PA Nature Lovers, FB). #rickettsglenstatepark #frozenwaterfalls #onlyinpa #onlyinpennsylvania #paphotos #paphotographs #papictures #panature #pennsylvanianature #nature #landscape #palandscape #pennsylvanialandscape #lovepennsylvania #lovepa #pennsylvanianostalgia #panostalgia #pa #pennsylvania #paphotographers #pennsylvaniaphotographers #pawinter #winterinpa #pennsylvaniawinter #winterpennsylvania