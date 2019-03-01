США начали охоту на сына "террориста номер один" Хамзу бен Ладена

США разыскивают преемника террориста номер один. Вашингтон назначил награду в 1 миллион долларов за информацию, которая позволит обнаружить сына убитого лидера террористической организации «Аль-Каида» Хамзы бен Ладена. По данным американских спецслужб, он возглавил группировку и теперь пытается активизировать её деятельность. Госдепартамент призывает все страны ООН помочь в борьбе с бен Ладеном младшим.
В Госдепартаменте США полагают, что угроза возрождения «Аль-Каиды» реальна, и отмечают, что Усама бен Ладен в детства готовил своего сына Хамзу к роли лидера группировки.
Лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был убит в ходе операции американского спецназа 2 мая 2011 в своём убежище в пакистанском городе Абботтабаде. Он скрывался почти десятилетие после устроенных его организацией в США терактов 11 сентября, которые унесли жизни почти трёх тысяч человек.